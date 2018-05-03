Нижний Новгород вышел на митинг против тарифов ЖКХ

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода с утра перекрыли проспект Ильича в районе станции метро «Парк культуры» фурой с прицепом.

Граждане митингуют из-за необоснованного, по их мнению, доплат по квитанциям ЖКХ.

Жителей Автозаводского и Ленинского районов обязали доплатить за отопление от 1,5 до 12 тысяч рублей якобы по системе перерасчета.

Митинг собрал около 300 человек, образовав автомобильную пробку в районе проспекта Ильича.

Представители энергосбытовой организации и администрации города пока не появились, сообщает «NN.ru».