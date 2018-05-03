Нижний Новгород вышел на митинг против тарифов ЖКХ
Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода с утра перекрыли проспект Ильича в районе станции метро «Парк культуры» фурой с прицепом.
Граждане митингуют из-за необоснованного, по их мнению, доплат по квитанциям ЖКХ.
Жителей Автозаводского и Ленинского районов обязали доплатить за отопление от 1,5 до 12 тысяч рублей якобы по системе перерасчета.
Митинг собрал около 300 человек, образовав автомобильную пробку в районе проспекта Ильича.
Представители энергосбытовой организации и администрации города пока не появились, сообщает «NN.ru».
Следующая новость Общество Сторожевой башни лишили недвижимости в России
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии