В Нижнем Тагиле простились с первой женой Владимира Высоцкого
В Нижнетагильском драматическом театре состоялось прощание с первой женой Владимира Высоцкого актрисой Изой Высоцкой.
Как рассказала «Интерфаксу» директор театра Ольга Анисимова, на церемонию пришли сотни человек, среди которых актеры, режиссеры, журналисты, зрители и друзья Высоцкой.
На здании театра планируют установить памятную доску в честь актрисы.
Она скончалась 20 июля. Актрисе было 82 года. В 2017 году она издала биографию «С тобой…и без тебя», посвященную поэту и исполнителю Владимиру Высоцкому.
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