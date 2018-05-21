В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья
Полиция Нижнего Тагила установила личности троих погибших на пожаре в Нижнем Тагиле.
Сотрудники уголовного розыска отдела Нижнего Тагила установили личности троих граждан, тела которых были обнаружены при разборе завалов поле тушения пожара в частном доме на улице Дальней в микрорайоне Новая Кушва.
Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ими оказались хозяйка жилища Светлана Марченко 1957 года рождения, ее 37-летний сын Андрей Кузнецов и 28-летний Илья Ложкин.
По предварительным данным, накануне ЧП они перекапывали огород, а вечером распивали спиртные напитки.
По одной из них причиной возгорания могло стать курение в постели. Очаг возгорания находился на кровати, где спал сын хозяйки.
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