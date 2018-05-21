В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья

Полиция Нижнего Тагила установила личности троих погибших на пожаре в Нижнем Тагиле.

Сотрудники уголовного розыска отдела Нижнего Тагила установили личности троих граждан, тела которых были обнаружены при разборе завалов поле тушения пожара в частном доме на улице Дальней в микрорайоне Новая Кушва.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ими оказались хозяйка жилища Светлана Марченко 1957 года рождения, ее 37-летний сын Андрей Кузнецов и 28-летний Илья Ложкин.

По предварительным данным, накануне ЧП они перекапывали огород, а вечером распивали спиртные напитки.

По одной из них причиной возгорания могло стать курение в постели. Очаг возгорания находился на кровати, где спал сын хозяйки.