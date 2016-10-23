В Нижнем Новгороде застрелили двух предполагаемых террористов

Силовики в Нижнем Новгороде уничтожили двух человек, подозреваемых в приготовлении к преступлению. Возможно, речь идет о подготовке к теракту.

Еще одного предполагаемого преступника задержали во время операции. На месте работают оперативные службы. Известно также о двух сотрудниках спецслужб, которые получили ранения.

Утром появились сообщения о том, что жилой микрорайон Цветы в Нижнем Новгороде был оцеплен сотрудниками силовых структур. Местные жители слышали выстрелы, сообщает «Интерфакс».