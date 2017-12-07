В Нижнем Новгороде появился штаб Ксении Собчак
Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак начинает работу в Нижнем Новгороде. Потенциальный кандидат посетила его открытие.
Выступая перед собравшимися, Собчак пояснила, что считает главной проблемой несменяемость власти в России. Что касается непосредственно Нижнего Новгорода, то телеведущей известны проблемы, с которыми сталкиваются горожане – обманутые дольщики, рост тарифов на услуги ЖКХ, передает «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что предвыборные штабы Собчак заработали в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
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