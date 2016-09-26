В Нижнем Новгороде после ЧП сообщили о нормальном радиационном фоне
После выброса радиации на предприятии "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова" (ОКБМ) в Нижнем Новгороде специалисты замерили радиационный фон на территории района, он оказался в норме.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали семь человек. По данным предприятия, нештатная ситуация не вышла за пределы лаборатории. Инцидент случился в Московском районе города, сообщает ТАСС.
– На текущий момент радиационный фон в норме, не превышает нормативных значений, – рассказали в Управлении Роспотребнадзора.
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