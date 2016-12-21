Мэр Нижнего Новгорода признал наличие у его жены элитных квартир в Майами

Комментируя сообщение о наличии у него двух элитных квартир на побережье в Майами, мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин заявил, что недвижимость принадлежит не ему, а его бывшей супруге, с которой он развелся за полгода до избрания на пост градоначальника.

«Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 году. Это было вложение средств – тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат бывшей жене. Главой города я стал спустя полгода после развода», — цитирует слова Карнилина РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный распространил информацию, что семья нижегородского мэра приобрела в Майами две квартиры за 130 миллионов рублей, что многократно превосходит официальные заработки Карнилина.