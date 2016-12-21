Мэр Нижнего Новгорода признал наличие у его жены элитных квартир в Майами

Комментируя сообщение о наличии у него двух элитных квартир на побережье в Майами, мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин заявил, что недвижимость принадлежит не ему, а его бывшей супруге, с которой он развелся за полгода до избрания на пост градоначальника.

«Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 году. Это было вложение средств – тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат бывшей жене. Главой города я стал спустя полгода после развода», — цитирует слова Карнилина РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный распространил информацию, что семья нижегородского мэра приобрела в Майами две квартиры за 130 миллионов рублей, что многократно превосходит официальные заработки Карнилина.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: скандалы
Следующая новость Захарова напомнила Западу о предшествовавших убийству посла РФ Карлова событиях

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО