Нижегородский депутат попался на взятке
Парламентарий был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным.
Речь идет о депутате городской думы Нижнего Новгорода Николае Ингликове, уточняет «ФедералПресс» со ссылкой на СКР по региону. Его задержали 27 марта на улице Пискунова в тот момент, когда посредник передавал ему в салоне автомобиля 160 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение было выплачено депутату за покровительство смотрителю Ново-Сормовского кладбища.
В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Следующая новость В Бразилии президентский кортеж попал под обстрел
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии