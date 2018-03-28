Нижегородский депутат попался на взятке

Парламентарий был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным.

Речь идет о депутате городской думы Нижнего Новгорода Николае Ингликове, уточняет «ФедералПресс» со ссылкой на СКР по региону. Его задержали 27 марта на улице Пискунова в тот момент, когда посредник передавал ему в салоне автомобиля 160 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение было выплачено депутату за покровительство смотрителю Ново-Сормовского кладбища.

В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Места: Россия
Организации: СКР
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