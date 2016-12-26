Нижегородская прокуратура проверяет наличие у мэра элитных квартир в Майами

По факту публикаций в прессе прокуратура Нижегородской области инициировала проверку информации о наличии у супруги главы города Ивана Карнилина элитной недвижимости в Майами.

- Проверка организована по размещенной в СМИ информации о наличии у жены главы города Ивана Карнилина дорогостоящей недвижимости за рубежом. Проверка продлится около месяца, — рассказали РИА «Новости» в прокуратуре.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что семья Карнилина приобрела в Майами две квартиры общей стоимостью 130 миллионов рублей, «что многократно превосходит официальные заработки и самого Карнилина, и членов его семьи».

Карнилин же через свою пресс-службу сообщил, что недвижимость в Соединенных Штатах приобрела его бывшая супруга, с которой он развелся за полгода до вступления в должность градоначальника.