Нижегородская прокуратура проверяет наличие у мэра элитных квартир в Майами
По факту публикаций в прессе прокуратура Нижегородской области инициировала проверку информации о наличии у супруги главы города Ивана Карнилина элитной недвижимости в Майами.
- Проверка организована по размещенной в СМИ информации о наличии у жены главы города Ивана Карнилина дорогостоящей недвижимости за рубежом. Проверка продлится около месяца, — рассказали РИА «Новости» в прокуратуре.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что семья Карнилина приобрела в Майами две квартиры общей стоимостью 130 миллионов рублей, «что многократно превосходит официальные заработки и самого Карнилина, и членов его семьи».
Карнилин же через свою пресс-службу сообщил, что недвижимость в Соединенных Штатах приобрела его бывшая супруга, с которой он развелся за полгода до вступления в должность градоначальника.
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