Нижегородская маршрутка довела пассажиров до потери зрения

В одной из маршруток в Нижнем Новгороде пассажиров окатило горячей жидкостью из-за неполадок в салоне.

Как сообщает телеканал «360», во время остановки у машины лопнул патрубок. «В результате из него во все стороны «фонтаном» полилась горячая жидкость из тосола, масла, антифриза и мусора», - рассказала очевидец происшествия.

По ее словам, жидкость залила все стекла и сиденья. Женщина рассказала, что стояла с местом взрыва и получила термический ожог слизистой глаз, носа и губ, потерю зрения на 50%.

После остановки маршрутки пассажиры разбежались, скорую помощь дождались лишь двое.