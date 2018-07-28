Нижегородская маршрутка довела пассажиров до потери зрения
В одной из маршруток в Нижнем Новгороде пассажиров окатило горячей жидкостью из-за неполадок в салоне.
Как сообщает телеканал «360», во время остановки у машины лопнул патрубок. «В результате из него во все стороны «фонтаном» полилась горячая жидкость из тосола, масла, антифриза и мусора», - рассказала очевидец происшествия.
По ее словам, жидкость залила все стекла и сиденья. Женщина рассказала, что стояла с местом взрыва и получила термический ожог слизистой глаз, носа и губ, потерю зрения на 50%.
После остановки маршрутки пассажиры разбежались, скорую помощь дождались лишь двое.
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