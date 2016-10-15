В Нигере похищен американский сотрудник гуманитарной организации
В городе Абалак накануне стало известно о похищении сотрудника гуманитарной неправительственной организации. Пропавший человек является гражданином США.
Похищению предшествовала перестрелка, в ходе которой погибли два человека. По данным местных правоохранительных органов, похитители направились в Мали. В регионе введен режим чрезвычайной готовности.
Пока определить личности похитителей не удалось, сообщает РИА "Новости". Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Следующая новость В США за продажу секретной информации осужден сотрудник ВМС
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии