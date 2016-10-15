В Нигере похищен американский сотрудник гуманитарной организации

В городе Абалак накануне стало известно о похищении сотрудника гуманитарной неправительственной организации. Пропавший человек является гражданином США.

Похищению предшествовала перестрелка, в ходе которой погибли два человека. По данным местных правоохранительных органов, похитители направились в Мали. В регионе введен режим чрезвычайной готовности.

Пока определить личности похитителей не удалось, сообщает РИА "Новости". Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.