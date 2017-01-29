Нидерланды не смогли расшифровать данные по MH17

Голландские следователи не справились с расшифровкой данных радаров, которые были ими получены от России. Ранее Москва передала Амстердаму информацию в рамках расследования крушения малайзийского MH17 в Донбассе.

– Необходима дополнительная информация для того, чтобы хорошо понимать, что изображено на радиолокационных снимках, – сказали в прокуратуре Нидерландов. Кроме того, эксперты заявили, что Россия передала данные в формате, который не соответствует международным стандартам, сообщает РИА "Новости".

Для декодирования специалистам необходимы дополнительные сведения от Москвы. Кроме того, эксперты должны определить, являются ли переданные данные первичными.