Нидерланды пообещали дать гражданство Михаилу Саакашвили

Если экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили решит покинуть Украину и получить голландский паспорт, ему стоит только попросить об этом.

По словам главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, его ведомство готово выдать документ политику на основании воссоединения с семьей. Министр пояснил, что жена Саакашвили имеет голландское гражданство.

В Минюсте Нидерландов, в свою очередь, сообщили, что адвокат Саакашвили уже направлял запрос в Службу по иммиграции и натурализации (IND) о возможности воссоединения экс-губернатора с супругой.

Сам Саакашвили заявил, что гражданство ему готовы предоставить не только Нидерланды, но и ряд других европейских стран, передает РИА «Новости».