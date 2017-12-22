Нидерланды пообещали дать гражданство Михаилу Саакашвили
Если экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили решит покинуть Украину и получить голландский паспорт, ему стоит только попросить об этом.
По словам главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, его ведомство готово выдать документ политику на основании воссоединения с семьей. Министр пояснил, что жена Саакашвили имеет голландское гражданство.
В Минюсте Нидерландов, в свою очередь, сообщили, что адвокат Саакашвили уже направлял запрос в Службу по иммиграции и натурализации (IND) о возможности воссоединения экс-губернатора с супругой.
Сам Саакашвили заявил, что гражданство ему готовы предоставить не только Нидерланды, но и ряд других европейских стран, передает РИА «Новости».
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