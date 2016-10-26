Нидерланды подтвердили получение от РФ данных по крушению Boeing на Украине

Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер заявил, что международная группа следователей получила из России новые материалы по делу о крушении пассажирского Boeing на Украине летом 2014 года.

- Данные будут переправлены голландским следователям. Они должны будут определить, идет ли речь о первичных радиолокационных данных, которые Россия обещала передать ранее, - цитирует ван дер Стера ТАСС.

По словам министра, российская сторона передала документы через посла Нидерландов в Москве.