Нидерланды подтвердили получение от РФ данных по крушению Boeing на Украине
Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер заявил, что международная группа следователей получила из России новые материалы по делу о крушении пассажирского Boeing на Украине летом 2014 года.
- Данные будут переправлены голландским следователям. Они должны будут определить, идет ли речь о первичных радиолокационных данных, которые Россия обещала передать ранее, - цитирует ван дер Стера ТАСС.
По словам министра, российская сторона передала документы через посла Нидерландов в Москве.
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