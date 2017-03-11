Нидерланды отказались принять самолет главы МИД Турции

Нидерланды отказались принимать самолет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу после того, как он пригрозил Амстердаму введением санкций.

Как сообщает CNN Turk, Чавушоглу должен был вылететь в Роттердам 11 марта, однако за несколько часов до взлета разрешение на посадку самолета было отменено.

Ранее в эфире телеканала он заявил: «Если Нидерланды отменят мое разрешение на посадку, мы введем суровые санкции».

В Роттердаме глава МИД Турции планировал провести агитационный митинг с целью найти поддержку граждан Турции, покинувших страну, на референдуме по внесению изменений в конституцию. Нововведения коснутся смены формы правления с парламентской на президентскую.