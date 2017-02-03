Нидерланды обвинили Россию в хакерских атаках

Глава разведки Нидерландов Роб Бертоле заявил, что за последние полгода сайт правительства страны подвергся сотням кибератак. В том числе и со стороны российских хакеров.

В интервью местному телевидению он расценил это как угрозу демократии, а также выразил опасения по поводу того, что хакеры могут повлиять на работу правительства и принимаемые им решения, передает «Интерфакс».

В частности, российских хакеров Бертоле обвинил в попытках получить доступ к секретным документам голландских властей.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы возможных кибератак на парламентских выборах в Нидерландах не будут использоваться компьютерные сети, подсчет бюллетеней проведут вручную.