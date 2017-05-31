В Нидерландах закрывают тюрьмы из-за «недобора» заключенных

Голландские власти намерены закрыть пять тюрем по причине отсутствия в них достаточного количества заключенных.

По словам главы Минюста Нидерландов Арда ван дер Стера, правительству слишком дорого обходится содержание пустующих пенитенциарных учреждений, сообщает издание De Telegraaf. Предполагается, что данная мера лишит работыпримерно 2,6 тысячи человек.

Парламенту Нидерландов идея кабмина не понравилась. По словам одного из депутатов, если бы власти страны действительно прилагали усилия к поимке преступников, проблемы пустых камер не существовало.