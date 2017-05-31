В Нидерландах закрывают тюрьмы из-за «недобора» заключенных
Голландские власти намерены закрыть пять тюрем по причине отсутствия в них достаточного количества заключенных.
По словам главы Минюста Нидерландов Арда ван дер Стера, правительству слишком дорого обходится содержание пустующих пенитенциарных учреждений, сообщает издание De Telegraaf. Предполагается, что данная мера лишит работыпримерно 2,6 тысячи человек.
Парламенту Нидерландов идея кабмина не понравилась. По словам одного из депутатов, если бы власти страны действительно прилагали усилия к поимке преступников, проблемы пустых камер не существовало.
Следующая новость Ведущая CNN лишилась работы из-за провокационного фото
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии