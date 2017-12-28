В Нидерландах украинец на грузовике протаранил полицейскую машину

На границе Нидерландов с Германией произошло ДТП с участием украинского грузовика и полицейского автомобиля. Один человек погиб.

Пропускной пункт был перекрыт, однако водитель грузовика по какой-то причине не затормозил. Он врезался в полицейскую машину и протащил ее около 200 метров. Один правоохранитель погиб, еще двое получили тяжелые травмы.

Виновник ДТП не пострадал, сообщает 1limburg. По некоторым данным, он находился в состоянии опьянения.