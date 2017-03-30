В Нидерландах появились светофоры для смартфонозависимых пешеходов

Два светофора для пешеходов, чрезмерно увлеченных гаджетами, установили в голландских городах Бодегравен и Эрбек.

Устройства выполнены в виде светодиодной полосы, вмонтированной между тротуаром и проезжей частью. Разработчики полагают, что на такие «светофоры» пешеходы, постоянно смотрящие в экраны смартфонов, скорее обратят внимание, чем на обычные.

В настоящее время новинка проходит стадию тестирования, сообщает Nation News.