В Нидерландах появились светофоры для смартфонозависимых пешеходов

Два светофора для пешеходов, чрезмерно увлеченных гаджетами, установили в голландских городах Бодегравен и Эрбек.

Устройства выполнены в виде светодиодной полосы, вмонтированной между тротуаром и проезжей частью. Разработчики полагают, что на такие «светофоры» пешеходы, постоянно смотрящие в экраны смартфонов, скорее обратят внимание, чем на обычные.

В настоящее время новинка проходит стадию тестирования, сообщает Nation News.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Следующая новость Захарова «раскрыла» сговор западных стран против России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО