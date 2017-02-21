В Нидерландах наполовину легализовали выращивание марихуаны

Депутаты нижней палаты голландского парламента проголосовали за законопроект о легализации выращивания марихуаны.

Сторонники документа победили с небольшим перевесом – 77 против 72, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно документу, профессиональные растениеводы при соблюдении ряда условий смогут получить разрешение государства на выращивание каннабиса. Соответственно кофешопы – заведения, в которых легально продается марихуана, – смогут закупать ее у лицензионных поставщиков.

По мнению парламентариев, принятие закона устранит противоречие – разрешенную продажу при запрете на выращивание. Кроме того, это будет способствовать снижению преступлений, связанных с культивированием каннабиса.

На очереди голосование по проекту в верхней палате. Однако там сторонников у инициативы гораздо меньше.

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