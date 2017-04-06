В Нидерландах изъят тираж детских раскрасок с Гитлером

В детском альбоме под названием «Рисуем по номерам», посвященный историческим персонажам, на одной из страниц оказался изображен Адольф Гитлер.

Лидер Третьего рейха изображен с повязкой со свастикой на левом рукаве, а детям предлагалось раскрасить образ цветными карандашами.

Сразу же после появления этой информации распространение раскраски, поступившей в продажу в начале недели, было остановлено.

Редактором книги является бельгийское издательство «Trifora», в которой пояснили, что темой раскраски являются исторически важные личности прошлого, такие как Нельсон Мандела, Альберт Эйнштейн, Авраам Линкольн. Гитлер же попал в содержание «случайно».

Голландская сеть магазинов, где продавалась раскраска, полностью изъяла из оборота тираж, отмечает ТАСС.