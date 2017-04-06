В Нидерландах изъят тираж детских раскрасок с Гитлером

В детском альбоме под названием «Рисуем по номерам», посвященный историческим персонажам, на одной из страниц оказался изображен Адольф Гитлер.

Лидер Третьего рейха изображен с повязкой со свастикой на левом рукаве, а детям предлагалось раскрасить образ цветными карандашами.

Сразу же после появления этой информации распространение раскраски, поступившей в продажу в начале недели, было остановлено.

Редактором книги является бельгийское издательство «Trifora», в которой пояснили, что темой раскраски являются исторически важные личности прошлого, такие как Нельсон Мандела, Альберт Эйнштейн, Авраам Линкольн. Гитлер же попал в содержание «случайно».

Голландская сеть магазинов, где продавалась раскраска, полностью изъяла из оборота тираж, отмечает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Следующая новость Ученые измерили силу зеленых «легких» планеты‍

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО