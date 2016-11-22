Ничья с «Байером» лишила ЦСКА шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА сыграл вничью с леверкузенским «Байером» - 1:1, и этот результат перечеркнул надежды армейцев на выход в плей-офф турнира.

Счет в матче открыли гости – успех им принес точный удар Кевина Фолланда на 16 минуте. Красно-синие отыгрались на 76 минуте с пенальти, который реализовал израильский легионер ЦСКА Бибрас Натхо, - сообщает ТАСС.

Таким образом, армейцы остались на последнем месте в группе, имея в своем активе три очка (три ничьи и два поражения). Лидирует «Монако», набравший 8 очков, на втором месте идет «Байер» (7 очков), а на третьем – лондонский «Тоттенхэм» (4 очка), но «Монако» и «Тоттенхэм» свою встречу пятого тура еще не провели.

Теоретически ЦСКА может пробиться в плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира – Лигу Европы. Но для этого «Тоттенхэм» должен не победить «Монако», а затем армейцам необходимо будет взять верх над «шпорами» в Лондоне. Заключительные матчи группового этапа состоятся 7 декабря.

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