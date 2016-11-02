Независимые эксперты-медики не обнаружили на теле Дадина следов побоев

Комиссия независимых экспертов-врачей не обнаружила на теле активиста Ильдара Дадина, отбывающего срок наказания в колонии, следов побоев, пыток или ранее полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

- По результатам осмотра врачей состояние Дадина расценивается как удовлетворительное, следов побоев на его теле не обнаружено, также как и признаков ранее полученных травм, - сказали «Интерфаксу» в пресс-бюро.

Медосмотр осужденного проводился в среду, 2 ноября комиссией независимых врачей «Сегежской центральной районной больницы». Кроме того, комиссия не выявила у Дадина заболеваний, требующих лечения, в том числе хронических.

- В настоящее время организован выезд Ильдара Дадина в Петрозаводскую городскую больницу для проведения дополнительного инструментального обследования, в том числе проведения электроэнцефалографии, - сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Ранее сообщалось, что супруга заключенного опубликовала в социальных сетях информацию о том, что оппозиционер Дадин подвергается постоянным избиениям и пыткам. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс.