За незаконный сбор пожертвований предлагают наказывать рублем

В Госдуме предложили законодательно урегулировать вопрос сбора пожертвований и предусмотреть наказание для мошенников в данной сфере.

Благотворительные организации свыше трети своих средств собирают с помощью урн, устанавливаемых в многолюдных местах. При этом законодательством никак не оговаривается порядок их использования, отслеживания собранных и потраченных на благотворительность средств.

Замглавы думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко предлагает восполнить этот пробел. Она подготовила законопроект, который обязывает благотворительные организации заключать договоры с собственниками помещений, в которых они устанавливают стационарные ящики для сбора пожертвований. В случаях, когда используются временные ящики на городских праздниках или иных публичных мероприятиях, необходимо получить письменное согласие организаторов.

В проекте предусматривается, что изъятие пожертвований из ящика должно осуществляться специальной комиссией, в состав которой будет входить человек, никак не связанный с благотворительной организацией. Точный же порядок изъятия средств должно определить правительство.

Лжеблаготворителей автор инициативы предлагает наказывать штрафами. Так, для физических лиц он составит три-пять тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч, для юрлиц – 50-150 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».