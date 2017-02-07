Незаконные финансовые операции будут пресекаться мгновенно

Правоохранительные органы будут обмениваться информацией о подозрительных трансакциях с помощью системы электронного взаимодействия.

Газета «Известия» выяснила, что Росфинмониторинг, следственные и правоохранительные органы собираются обмениваться информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия, что позволит получать данные друг от друга за минуту.

В Росфинмониторинге ожидают, что это позволит сократить объем незаконных финансовых операций и более активно выявлять топ-менеджеров, вовлекающих банки в сомнительные схемы.

По словам источника издания, мероприятия одновременно являются подготовкой к проверке FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая состоится в 2018 году.

На данный момент информация о незаконных финансовых операциях поступает правоохранительным и следственным органам за день-два, но за это время могут быть уничтожены все доказательства, необходимые для возбуждения уголовного дела.

Собеседник газеты отметил, что нововведение поможет более эффективно привлекать к ответственности банкиров, вовлеченных в сомнительные схемы, не давая им приобретать статус «беглых».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость IAAF не допустила российских легкоатлетов до международных стартов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО