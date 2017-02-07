Незаконные финансовые операции будут пресекаться мгновенно

Правоохранительные органы будут обмениваться информацией о подозрительных трансакциях с помощью системы электронного взаимодействия.

Газета «Известия» выяснила, что Росфинмониторинг, следственные и правоохранительные органы собираются обмениваться информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия, что позволит получать данные друг от друга за минуту.

В Росфинмониторинге ожидают, что это позволит сократить объем незаконных финансовых операций и более активно выявлять топ-менеджеров, вовлекающих банки в сомнительные схемы.

По словам источника издания, мероприятия одновременно являются подготовкой к проверке FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая состоится в 2018 году.

На данный момент информация о незаконных финансовых операциях поступает правоохранительным и следственным органам за день-два, но за это время могут быть уничтожены все доказательства, необходимые для возбуждения уголовного дела.

Собеседник газеты отметил, что нововведение поможет более эффективно привлекать к ответственности банкиров, вовлеченных в сомнительные схемы, не давая им приобретать статус «беглых».