За 17 лет из РФ незаконно вывезено 430 млрд долларов
В период с 2000 по 2017 год из России было незаконно вывезено более 430 миллиардов долларов, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Он также отметил в интервью «РИА Новости», что решение проблемы незаконного вывода капитала из России напрямую связано с развитием экономики в различных сферах.
В целях борьбы с незаконным вывозом денег за пределы РФ, комитет предложил модернизировать систему организационного и информационного взаимодействия между правоохранительными и контролирующими органами, а также заняться реформированием системы банковского надзора, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Патриарх Кирилл впервые посетит Албанию
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии