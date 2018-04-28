За 17 лет из РФ незаконно вывезено 430 млрд долларов

В период с 2000 по 2017 год из России было незаконно вывезено более 430 миллиардов долларов, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он также отметил в интервью «РИА Новости», что решение проблемы незаконного вывода капитала из России напрямую связано с развитием экономики в различных сферах.

В целях борьбы с незаконным вывозом денег за пределы РФ, комитет предложил модернизировать систему организационного и информационного взаимодействия между правоохранительными и контролирующими органами, а также заняться реформированием системы банковского надзора, сообщает агентство Nation news.