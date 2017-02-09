Незаконная добыча полезных ископаемых в Подмосковье сократилась в 3 раза

В 2016 году незаконная добыча полезных ископаемых в Подмосковье сократилась в три раза, сообщил министр экологии региона Александр Коган.

По его словам, многие организации сейчас выходят на получение лицензий.

- Мы только по этим аукционам увеличили доходы в бюджет в пять раз, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Когана.

Он также рассказал, что если раньше бюджет получал от аукционов около 35 миллионов рублей в год, то в прошлом году сумма достигла 120 миллионов рублей, а в этом году только один аукцион бюджету принесет 318 миллионов рублей.