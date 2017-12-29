Нейросеть «Яндекса» напишет новогодние стихи

Голосовой помощник Алиса, созданный компанией «Яндекс» зачитает новогоднее поздравление, которое составит из наиболее популярных поисковых запросов нейросеть.

Уточняется, что в поздравлении прозвучит музыка и стихи, написанные искусственным интеллектом. В качестве графической заставки будут использованы, например, прыгающие мандарины или падающий в тарелку оливье.

Алиса была представлена «Яндексом» в октябре текущего года. Она может поддержать беседу на достаточно абстрактные темы. Теперь разработчики компании использовали Алису в качестве главного исполнителя новогодних поздравлений, сообщает N+1.