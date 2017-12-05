Нейросеть написала блэк-метал альбом

Нейросеть проекта Dadabots создала музыкальный альбом в стиле блэк-метал.

Нейросети уже давно используются для творчества, поэтому разработчики неоднократно создавали программы, способные генерировать музыку и тексты песен.

Всего искусственный интеллект, разработанный исследователем Кристофером Джеймсом, сгенерировал пять треков в стиле блэк-метал.

Для создания альбома Сoditany of Timeness использовали видоизмененную нейросеть SampleRNN, в основе которой лежит LSTM-нейросеть.

Разработчики обучали алгоритм с помощью альбома Diotima нью-йоркской группы Krallice, который включает в себя семь треков общей длительностью более часа.

Первые треки нейросети были «шумными и гротескными», однако со временем они стали лучше. Название альбому и всем песням тоже дал компьютер — его сгенерировал алгоритм на марковских цепях, сообщает N+1.