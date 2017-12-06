Нейробиологи нашли способ бороться с чувством голода

Ученые из университета Пенсильвании выяснили, что употребление небольших порций низкокалорийной пищи подавляет активность нейронов, которые отвечают за чувство голода.

Нейробиологи исследовали нейроны AgRP, сосредоточенные в гипоталамусе и отвечающие за чувство голода. Установлено, что нейроны регулируются двумя системами: сенсорное восприятие снижает их активность ненадолго, а сигнал, связанный с калорийностью продуктов, «отключает» клетки на более продолжительное время.

Чтобы понять роль этих систем, исследователи провели эксперимент на мышах. Сначала животным давали в пищу гель без калорий со сладким запахом. Активность нейронов при этом снизилась, но ненадолго, и животные снова почувствовали голод, передает «Газета.ru».

Затем мышам предложили гель с небольшим количеством калорий и также со сладким запахом. Выяснилось, что активность нейронов голода снизилась значительно.

Биологи намерены продолжить изучение связи между активностью мозга и питанием, чтобы в дальнейшем разработать средство для похудения.