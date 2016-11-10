Newsweek вышел с фото Клинтон и поздравлением «Мадам Президент» на обложке

Еженедельное американское издание Newsweek по ошибке отправило в продажу 125-тысячный тираж журнала, на обложке которого размещена фотография Хиллари Клинтон и поздравление с победой на президентских выборах в США.

Раритетное издание успели приобрести лишь 17 человек, остальные экземпляры были оперативно изъяты из магазинов, - сообщает ТАСС со ссылкой на New York Post.

Ошибка произошла в связи с тем, что издание заготовило два варианта журнала – на случай победы одного или другого кандидата, а фирма-распространитель случайно или нарочно отправила в продажу еженедельник с фотографией Клинтон на обложке.