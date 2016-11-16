ФСО проведет плановые учения по предотвращению захвата Кремля

Как заявил представитель пресс-центра Федеральной службы охраны РФ, сотрудники ведомства проведут масштабные учения, в ходе которых будет отработана схема по противодействию попыток незаконного захвата Кремля в Москве.

- В их числе – пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий, пресечение экстремистской деятельности, борьба с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, обнаружение и ликвидация средств диверсионно-террористической деятельности, обеспечение пожарной безопасности, – рассказал представитель ФСО.

На время проведения учений будет закрыт доступ на территорию Александровского сада и Красной площади. Мероприятие силовиков будет проходить 17 ноября. Служащие российского силового ведомства отработают на практике все ключевые тактики противодействия незаконного проникновения на территорию, где расположены центральные правительственные, музейные и исторические объекты России.

Как пояснили в ведомстве, учебные мероприятия будут проходить на территории Кремля, Красной площади, в Александровском саду, на Боровицкой площади и Манежной улице, сообщает «Федерал Пресс».