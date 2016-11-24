В Москве рядом с телом мужчиной нашли следы трех пуль

В машине, которая находилась рядом с погибшего на юго-западе Москвы мужчины, были обнаружены следы от трех пуль. О находке сообщил представитель правоохранительных органов столицы.

Как рассказал представитель следственного комитета, предварительная информация показала, что погибший являлся гражданином Армении.

- Рядом с телом погибшего стояла машина, в которой нашли, предварительно, три следа от пуль, — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

Ранее, в четверг, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что тело убитого мужчины было найдено в районе жилого квартала столицы вблизи жилых домов по Литовскому бульвару. Отмечается, что на теле пострадавшего обнаружили огнестрельные ранения. Поблизости от убитого мужчины находился автомат. Предположительно, из этого оружия был убит мужчина.

В настоящее время проводится проверка по факту инцидента на юго-западе Москвы, устанавливается личность убитого мужчины.