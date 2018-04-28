По Невскому проспекту в Петербурге прогуляются слоны
Слоны пройдутся по центру Санкт-Петербурга в ходе празднования Дня города, который состоится 27 мая, рассказали в пресс-службе цирка Чинизелли.
Необычная колонна пройдет от здания цирка, расположенного на набережной реки Фонтанки, по Невскому проспекту до Михайловской улицы, после чего вернется обратно через площадь Искусств и Инженерную улицу.
Примечательно, что в этот же день будет проходить завершающий день первого Международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке», в котором будут участвовать более сотни артистов из 17 стран, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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