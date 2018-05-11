Невозвратные билеты на поезда появятся в кассах с 2019 года
Такие билеты будут дешевле обычных, что позволит пассажирам сэкономить.
Сдать невозвратный билет будет все-таки возможно, но для этого потребуется уважительная причина. Получить обратно потраченные средства можно будет, если пассажира вынудила отказаться от поездки собственная болезнь, несчастный случай или смерть родственника.
Кроме того, возврат билета разрешается, если состав задержался или и вовсе был отменен, сообщает «Экономика сегодня».
Невозвратные билету будут продаваться только на места в купе. Для общих и плацкартных вагонов такой тариф не предусмотрен.
Следующая новость Молдаване не хотят в НАТО
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии