Невозвратные билеты на поезда появятся в кассах с 2019 года

Такие билеты будут дешевле обычных, что позволит пассажирам сэкономить.

Сдать невозвратный билет будет все-таки возможно, но для этого потребуется уважительная причина. Получить обратно потраченные средства можно будет, если пассажира вынудила отказаться от поездки собственная болезнь, несчастный случай или смерть родственника.

Кроме того, возврат билета разрешается, если состав задержался или и вовсе был отменен, сообщает «Экономика сегодня».

Невозвратные билету будут продаваться только на места в купе. Для общих и плацкартных вагонов такой тариф не предусмотрен.