Невестка президента Чили обвиняется в мошенничестве на 1,5 миллиона долларов
Невестка президента Чили Мишель Бачелет Наталиу Компаньон стала обвиняемой по делу о мошенничестве на 1,% миллиона долларов.
По данным следствия, предприниматель Гонсало Виаль Конча заказал принадлежащей 33-летней Компаньон компании Caval исследовательские работы на тему горнодобывающей промышленности стоимостью 1,5 миллиона долларов.
После того, как работа была выполнена выяснилось, что содержимое подготовленных работ было скопировано из открытых источников, доступных в интернете.
Теперь невестке президента и ее бывшему сотруднику Маурисио Валеро грозит пять лет тюремного заключения, сообщает «РИА Новости».
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