В Неваде официально разрешили продажу марихуаны в развлекательных целях
В Неваде с 1 июля официально разрешено приобретать марихуану в рекреационных целях.
Как пишет РБК, все жители штата старше 21 года могут купить наркотик весом до унции (28,3 грамма). Использование марихуаны разрешено только дома, курить в прочих местах запрещено. Нарушителям грозит штраф в сумме 600 долларов.
Невада стал пятым штатом в США, где можно приобрести марихуану в развлекательных целях. Ранее наркотическое средство разрешили продавать в Вашингтоне, Орегоне, Колорадо и на Аляске. В 19 штатах наркотик реализуют по медицинским показаниям.
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