В Неваде официально разрешили продажу марихуаны в развлекательных целях

В Неваде с 1 июля официально разрешено приобретать марихуану в рекреационных целях.

Как пишет РБК, все жители штата старше 21 года могут купить наркотик весом до унции (28,3 грамма). Использование марихуаны разрешено только дома, курить в прочих местах запрещено. Нарушителям грозит штраф в сумме 600 долларов.

Невада стал пятым штатом в США, где можно приобрести марихуану в развлекательных целях. Ранее наркотическое средство разрешили продавать в Вашингтоне, Орегоне, Колорадо и на Аляске. В 19 штатах наркотик реализуют по медицинским показаниям.