Нетрезвый мужчина угрожает взорвать жилой дом в Москве

Москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать жилой дом на севере столицы, рассказал источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в доме 52 на Ленинградском шоссе.

По словам собеседника «РИА Новости», мужчина находится в нетрезвом состоянии. С ним ведут переговоры сотрудники полиции.