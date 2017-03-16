Нетрезвый мужчина угрожает взорвать жилой дом в Москве
Москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать жилой дом на севере столицы, рассказал источник в экстренных службах столицы.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в доме 52 на Ленинградском шоссе.
По словам собеседника «РИА Новости», мужчина находится в нетрезвом состоянии. С ним ведут переговоры сотрудники полиции.
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