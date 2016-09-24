Нетаньяху встретится с Трампом и Клинтон

Премьер-министр Израиля Бентамин Нетаньяху изъявил желание встретиться с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Ожидается, что встречи произойдут в Нью-Йорке. Нетаньяху прибыл в США для участия в в Генассамблее ООН, сообщает ТАСС.

СМИ сообщили, что Нетаньяху и Клинтон встретятся в воскресенье, 25 сентября. Дата переговоров с Трампом не уточняется. О темах встреч также пока ничего не известно.