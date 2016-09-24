Нетаньяху встретится с Трампом и Клинтон
Премьер-министр Израиля Бентамин Нетаньяху изъявил желание встретиться с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.
Ожидается, что встречи произойдут в Нью-Йорке. Нетаньяху прибыл в США для участия в в Генассамблее ООН, сообщает ТАСС.
СМИ сообщили, что Нетаньяху и Клинтон встретятся в воскресенье, 25 сентября. Дата переговоров с Трампом не уточняется. О темах встреч также пока ничего не известно.
Следующая новость Савченко раскритиковала работу Порошенко
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии