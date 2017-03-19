Нетаньяху пригрозил досрочными выборами из-за конфликта вокруг общественного вещания

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил распустить парламент и провести в стране досрочные выборы из-за скандала вокруг новой Корпорации общественного вещания.

Об этом сообщает газета «Гаарец». По ее сведениям, Нетаньяху требует закрыть Корпорацию до ее официального запуска. Полномочия нынешнего состава парламента Израиля заканчиваются в 2019 году, если не будут проведены досрочные выборы.

Корпорация общественного вещания призвана сменить Управление телерадиовещания. Соответствующее решение было принято предыдущим кабинетом Нетаньяху. Конфликт разгорелся между премьер-министром Израиля и министром финансов Моше Кахлоном, который требует запустить Корпорацию в апреле, сообщает ТАСС.

Кахлон возглавляет политическую организацию «Кулану», которая является крупным партнером правящей партии «Ликуд» в правительственной коалиции. Премьер подчеркнул, что «не может сложиться ситуация, при которой партия «Ликуд», занимающая 30 из 120 парламентских кресел, соблюдает все пункты коалиционных соглашений..., а когда дело касается пунктов, которые важны для «Ликуд», то это не соблюдается».

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