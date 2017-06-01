Нестора Летописца предложили включить в «черный список» Украины

Нестор Летописец Печерский, живший в конце XI — начала XII веков, может быть внесен в «черный список» Украины. С таким ироничным предложением выступила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.

Она привела цитату из «Повести временных лет», где Киев называется матерью городов русских, а также поинтересовалась у радикалов, ведущих базу данных сайта «Миротворец», как они планируют наказать его за такое преступление.

«Как накажем автора сей крамолы, Преподобного Нестора Летописца Печерского? Предлагаю, ничтоже сумняшеся, занести его в список врагов Украины и коллаборационистов на сайт Миротворец», – написала Лукаш на своей странице в Facebook.

В качестве другого варианта она предложила внести правки в «Повесть временных лет» задним числом.

Нестор Летописец — древнерусский летописец, агиограф конца XI — начала XII веков, монах Киево-Печерского монастыря. Считается одним из авторов «Повести временных лет», которая имеет фундаментальное значение для славянской культуры.

Ранее российский режиссер Никита Михалков, а также сатирик Михаил Задорнов были включены в «черный список» Украины. Кроме того, врагом страны был назван театр кошек Юрия Куклачева за гастроли в Крыму. Всего в базе данных «Миротворца» числятся более 40 российских деятелей искусства, сообщает «Федерал пресс».