Несовершенство алгоритмов ПО «уронило» «Союз»

Авария во время запуска с космодрома «Восточный» произошла из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат», говорится в сообщении «Роскосмоса».

По данным комиссии, сформированной после аварии, расчеты баллистических траекторий были проведены корректно.

Однако, так как порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена.

При этом комиссия отметила, что должностные лица, ответственные за подготовку к запуску, не уделили должного внимания анализу возможных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска «Фрегата» в составе ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный.

28 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на низкую околоземную орбиту 19 спутников, рухнула в Атлантический океан, сообщает «Интерфакс».