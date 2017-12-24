На несогласованную акцию Ильи Яшина в Москве собрались около 300 человек

На несогласованную акцию в Лермонтовском сквере Москвы собрались около 300 человек.

Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«ГУ МВД по Москве информирует, что публичное мероприятие 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере судом признано незаконным. В месте проведения мероприятие находилось около 300 человек, из которых примерно половина — представители СМИ и блогеры», - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в отношении организаторов будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее префектура Центрального административного округа отказала главе совета депутатов района Красносельский Илье Яшину в проведении акции из-за несоблюдения срока подачи уведомления и из-за отсутствия нужного пакета документов.

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