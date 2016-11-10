В США несколько тысяч человек протестуют против избрания Трампа

Несколько тысяч американцев вышли на улицы, протестуя против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США.

Как отмечается в сообщении, акции протеста прошли в штатах Калифорния, Иллинойс, Техас, Вашингтон, Нью-Йорк, Орегон и Техас.

Митингующие, собравшиеся возле принадлежащих Трампу зданий, скандировали лозунги «Не мой президент, не сегодня», «Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет расизму в США». Кроме того, собравшиеся жгли американские флаги и полотна с изображением нового президента США.

В Остине около 400 протестующих перекрыли автомобильное шоссе, заблокировав движение автомобилей. В Калифорнии около 250 человек били стекла в домах и нанесли ущерб пяти зданиям, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп был избран президентом США 8 ноября, выиграв выборы у бывшего госсекретаря и первой леди Хиллари Клинтон.