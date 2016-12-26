Несколько погибших при крушении Ту-154 в Сочи находились в спасательных жилетах

Пассажиры потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 Министерства обороны РФ могли готовиться к экстренной эвакуации в связи с нештатной ситуацией на борту, поскольку несколько обнаруженных к настоящему времени погибших находились в спасательных жилетах.

Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ходом поисковой операции.

- Люди в жилетах, готовились к эвакуации, — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.

Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.