Несколько погибших при крушении Ту-154 в Сочи находились в спасательных жилетах
Пассажиры потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 Министерства обороны РФ могли готовиться к экстренной эвакуации в связи с нештатной ситуацией на борту, поскольку несколько обнаруженных к настоящему времени погибших находились в спасательных жилетах.
Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ходом поисковой операции.
- Люди в жилетах, готовились к эвакуации, — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.
Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
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