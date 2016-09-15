Несколько человек попытались перекрыть Тверскую
15 сентября за попытку перекрыть Тверскую улицу были задержаны 4 человека, проводившие митинг с требованием к властям вернуть им "украденное" социальное жилье.
В самой акции участвовало порядка 12 человек, они растянули транспарант, перекрыв три полосы автомобильного движения. Требованию прибывших сотрудников органов правопорядка подчиниться они отказались.
В отделе внутренних дел по району Тверской на задержанных граждан были составлены административные протоколы. Ожидается, что в ближайшее время их дела будут рассмотрены в суде, сообщает Lenta.ru.
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