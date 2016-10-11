Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за непогоды
Вылет семи авиарейсов задержан в аэропорту Якутск из-за метеоусловий принимающих сторон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
- Сегодня задержаны семь авиарейсов, которые должны были вылететь в северные поселки Тикси, Черский, Депутатский, Белая-Гора. Причиной являются обледенение взлетно-посадочных полос, низкая облачность, осадки, сильный ветер в принимающих поселках, - сообщила пресс-секретарь.
Она также отметила, что метеоусловия Якутска позволяют совершать вылеты и прием рейсов.
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