Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за непогоды

Вылет семи авиарейсов задержан в аэропорту Якутск из-за метеоусловий принимающих сторон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

- Сегодня задержаны семь авиарейсов, которые должны были вылететь в северные поселки Тикси, Черский, Депутатский, Белая-Гора. Причиной являются обледенение взлетно-посадочных полос, низкая облачность, осадки, сильный ветер в принимающих поселках, - сообщила пресс-секретарь.

Она также отметила, что метеоусловия Якутска позволяют совершать вылеты и прием рейсов.