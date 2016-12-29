Нештатная ситуация на Ту-154 началась в последние 10 секунд полета

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил на пресс-конференции, что перед крушением Ту-154 Министерства обороны провел в воздухе 70 секунд, но нештатная ситуация началась лишь в последние 10 секунд полета.

- Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км час, - цитирует Байнетова ТАСС.

По словам генерала, пока следствие не располагает точными данными о том, под каким углом самолет столкнулся с водой.