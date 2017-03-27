Несанкционированная акция Навального в Петербурге закончилась задержаниями

Несанкционированный оппозиционный митинг «Он вам не Димон», прошедший на Марсовом поле в Санкт-Петербурге» перерос в шествие до Дворцовой площади и завершился задержаниями за нарушение правопорядка.

Акция была организована Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального после его расследования о якобы имеющихся у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева богатствах.

Изначально акция проходила на Марсовом поле одновременно с митингом «Национально-освободительного движения» (НОД) «В защиту традиционных ценностей», которое было согласовано со Смольным. В итоге сторонники отставки Медведева разместились в нескольких десятках метров от «нодовцев» - возле Вечного огня. К 14:00 количество участников было уже более 1,5 тысячи человек, утверждает интернет-издание «Санкт-Петербург.ру».

Пришедшие на Марсово поле скандировали «Медведева в отставку!», «Сами вы держитесь!», и другие лозунги. «Антимедведевские» лозунги постепенно сменялись на «антипутинские». Можно было также услышать скандирование «Немцов – герой России!», «Исаакий наш!», «Нет мосту Кадырова!».

На Дворцовой участников акции ждали несколько десятков сотрудников полиции. Произошли задержания. Один из митингующих запустил в представителей правоохранительных органов дымовую шашку, но обошлось без пострадавших. Всего в Петербурге, по информации штаба Навального, были задержаны более 130 участников акции. Сотрудники полиции по громкоговорителям призывали участников акции покинуть площадь.

По данным Смольного, всего в акции приняло участие 3 тыс. человек, тогда как организаторы сообщают о 10 тысячи протестующих. Сам Алексей Навальный также был задержан в ходе несогласованного митинга в Москве.