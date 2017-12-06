Нервные клетки полетят на МКС

Ученые из Германии задумали отправить на Международную космическую станцию (МКС) нервные клетки человека.

Эксперимент поводят специалисты Гогенгеймского университета в Штутгарте. Они хотят понаблюдать за ростом и развитием нервных клеток в условиях невесомости и выяснить, будут ли отличия от процесса на Земле.

Предполагается, что образцы будут отправлены на орбиту во второй половине декабря. Там они пробудут в течение двух недель, а затем вернутся на Землю, передает ТАСС.