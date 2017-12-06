Нервные клетки полетят на МКС
Ученые из Германии задумали отправить на Международную космическую станцию (МКС) нервные клетки человека.
Эксперимент поводят специалисты Гогенгеймского университета в Штутгарте. Они хотят понаблюдать за ростом и развитием нервных клеток в условиях невесомости и выяснить, будут ли отличия от процесса на Земле.
Предполагается, что образцы будут отправлены на орбиту во второй половине декабря. Там они пробудут в течение двух недель, а затем вернутся на Землю, передает ТАСС.
Следующая новость США признали Иерусалим столицей Израиля
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии